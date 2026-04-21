Austria Klagenfurt fürs Erste gerettet – Sanierungsplan angenommen

Jetzt ist es fix: Der SK Austria Klagenfurt ist vorerst gerettet. Die Gläubiger haben den Sanierungsplänen in den Insolvenzverfahren zugestimmt.

Die Insolvenz der SK Austria Klagenfurt sorgte in den letzten Wochen für großes Aufsehen im Kärntner Fußball. Hintergrund sind finanzielle Probleme, die sich über längere Zeit aufgebaut hatten – unter anderem durch hohe laufende Kosten und wirtschaftliche Unsicherheiten. Schließlich musste am 6. Feber ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der SK Austria Klagenfurt GmbH eröffnet werden. Es folgte ein Sanierungsverfahren eingeleitet werden, bei dem Gläubiger ihre Forderungen anmeldeten und über einen Sanierungsplan abstimmten.

Forderungen in Millionenhöhe

Im Zuge dieses Verfahrens wurde ein Sanierungsplan mehrheitlich angenommen, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am 21. April bekannt gab: Sowohl für die GmbH als auch für den Verein wurde eine Quote von 20 Prozent vereinbart. Ein Teil davon wird rasch ausbezahlt, der Rest bis Ende des Jahres. Insgesamt hatten im Falle der GmbH 157 Gläubiger Forderungen in einer Höhe von 5.861.748,65 Euro angemeldet. Der Insolvenzverwalter erkannte davon 4.875.093,73 Euro an. „Die Bezahlung der Quote soll aus Einbringlichmachung von FIFA-Transfererlösen und Anfechtungsansprüchen aufgebracht werden, zudem erfolgt die zeitnahe Finanzierung von dritter Seite“, informiert der AKV.

Spielberechtigung bleibt bestehen

Damit bleibt dem Verein eine sofortige Zerschlagung erspart und der Fortbestand ist vorerst gesichert, allerdings unter strengen finanziellen Auflagen und mit der Notwendigkeit, wirtschaftlich nachhaltig zu arbeiten. Ohne Einigung hätte eine Zerschlagung gedroht. In diesem Fall hätten Gläubiger jedoch nur einen Bruchteil ihres Geldes zurückbekommen. Auch für den Verein selbst hätte das massive Folgen gehabt – bis hin zum möglichen Verlust der Spielberechtigung. „Durch die rechtskräftige Annahme des Sanierungsplanes ist der Erhalt von 34 Dienstnehmern und Spielern gewährleistet, des Weiteren droht kein Entzug der

Spielberechtigung“, so der AKV.

Sanierungsplan auch bei Vereinsverfahren angenommen

Und auch im Verfahren des Vereins SK Austria Klagenfurt wurde der Sanierungsplan angenommen. Hier hatten insgesamt 121 Gläubiger Forderungen in der Höhe von 975.871,14 Euro gestellt, wovon 779.905,08 Euro vom Insolvenzverwalter anerkannt wurden. Auch hier hätten die Gläubiger im Falle einer Liquidation mit hohen Verlusten rechnen müssen. „Zum Erhalt der Nachwuchsmannschaften erfolgt die Finanzierung dieser Quote überwiegend von dritter Seite“, erklärt der AKV abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 12:45 Uhr aktualisiert