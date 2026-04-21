Aschenbecher ins Gesicht geworfen? Kärntner muss vor Gericht

Ein Aschenbecher-Wurf mit schweren Folgen führt einen Mann in Klagenfurt vor das Landesgericht Klagenfurt.

Der Vorfall am 17. Mai 2025 verursachte eine tiefe Wunde. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Der Vorfall am 17. Mai 2025 verursachte eine tiefe Wunde. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Am Mittwoch findet vor dem Landesgericht Klagenfurt die Verhandlung gegen einen Erwachsenen statt, dem eine schwere Gewalttat vorgeworfen wird. Der Beschuldigte soll am 17. Mai des abgelaufenen Jahres im Zuge einer Auseinandersetzung seinem Kontrahenten einen Aschenbecher ins Gesicht geworfen haben.

Rissquetschwunde im Gesicht

Der Vorfall blieb nicht ohne Folgen: Die Attacke soll „eine operativ zu versorgende Rissquetschwunde im Bereich der linken Augenbraue“ zur Folge gehabt haben, wie aus dem Verhandlungsspiegel hervorgeht.

Halbe Stunde Verhandlungsdauer

Rechtlich wird der Fall nach § 84 Abs 4 des österreichischen Strafgesetzbuches (StGB) bewertet, der die schwere Körperverletzung regelt. Für den Prozesszeitraum zwischen 12:30 und 13 Uhr ist ein enges Zeitfenster anberaumt. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 14:44 Uhr aktualisiert