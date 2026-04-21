Klagenfurts Budget-Paradox: 22 Millionen übrig, aber doch kein Geld da?

In Klagenfurt wiederholt sich ein finanzielles Spiel: Während die Prognosen düster ausfielen, präsentiert sich der nun vorliegende Rechnungsabschluss 2025 überraschend freundlich. Statt des befürchteten Defizits steht ein sattes Plus von 22 Millionen Euro in den Büchern. Doch trotz dieser Entspannung bleibt die politische Lage angespannt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) dämpft die Euphorie und stellt klar, dass dies keineswegs bedeute, dass „alles in Ordnung ist“. Ein wesentlicher Grund für das positive Ergebnis ist nämlich unter anderem darauf zurückzuführen, dass vorgesehene Mittel – etwa 1,2 Millionen Euro im Bereich Straßenbau – schlichtweg nicht abgerufen wurden.

©StadtKommunikation / Wedenig Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ)

Politischer Schlagabtausch um blockierte Mittel

Genau dieser Punkt sorgt für Zündstoff innerhalb der Stadtregierung. Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) kritisiert die Situation scharf und wirft der Finanzreferentin vor, Gelder bewusst blockiert zu haben. Laut einem aktuellen Medienbericht bemängelt Wassermann zudem, dass „zu wenig am Budget gearbeitet wird“. Das Fehlen eines beschlossenen Vorrechnungsabschlusses für 2026 erschwere die Arbeit der einzelnen Referate massiv.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ)

Stillstand bei der Budgeterstellung

Obwohl der positive Abschluss nun vorliegt, ist ein neues Budget nicht in Sicht. Knackpunkt sind offenbar die Einsparungen bei der Klubförderung. Mochar betont die Schwierigkeiten bei der Konsensfindung. Auf die Frage, ob 2026 überhaupt noch mit einem Beschluss zu rechnen sei, entgegnet sie lediglich: „Das muss das Ziel sein.“ Bürgermeister Christian Scheider (FSP) erhöht derweil den Druck auf die Finanzreferentin. Er sieht die Verantwortung klar verteilt: „Die Referentin muss ein Budget vorlegen.“ Man müsse bei strittigen Themen so lange verhandeln, „bis es grünes Licht gibt“. FSP-Klubobmann und Finanzausschussobmann Michael Gussnig stellt indes die grundsätzliche Frage, ob die SPÖ weiterhin die ‚Verantwortung‘ für dieses zukunftsweisende Resort“ tragen solle.

©KK Bürgermeister Christian Scheider (FSP) ©zVG FSP FSP-Klubobmann und Finanzausschussobmann Michael Gussnig

Anstatt ein ordentliches Budget für das laufende Jahr vorzulegen, bringt die SPÖ eine Reihe von Einzelmaßnahmen mittels Anträgen ein, sagt heute der Klubobmann der Freiheitlichen Andreas Skorianz. „Die Finanzreferentin hat offenbar gar kein Interesse, einen Voranschlag für das Jahr 2026 beschließen zu lassen. Sie macht nicht einmal einen Versuch, einen beschlussfähigen Entwurf vorzulegen und handelt damit wieder einmal rechtswidrig. Unverfroren ist es aber, im Budgetprovisorium gleich eine ganze Reihe von Finanzanträgen vorzulegen. Bei den freiwilligen Leistungen ist das zudem rechtswidrig. Der Bürgermeister ist hier aufgefordert einzugreifen und das Spiel zu beenden“ ergänzt Skorianz abschließend.

©Klub der Freiheitlichen Gemeinderäte Klubobmann Andreas Skorianz (FPÖ)

NEOS: „Dieses Plus ist kein Erfolg“

Auch die NEOS kritisieren die aktuelle Lage: „Wenn Geld für dringend notwendige Investitionen einfach liegen bleibt, während sich die Verantwortlichen gegenseitig blockieren, dann läuft in dieser Stadt grundlegend etwas falsch. Durch das Proporzsystem sind SPÖ, FSP, ÖVP und FPÖ in der Stadtregierung mit Regierungsposten versorgt, machen aber Opposition von der Regierungsbank aus, anstatt mit einem klaren Arbeitsplan die Stadt voranzubringen. Der Proporz muss abgeschafft werden. In Zukunft sollen nur noch Parteien in Klagenfurt regieren, die auch wirklich zusammen für die Stadt arbeiten wollen“, stellt Janos Juvan klar und ergänzt: „Dieses Plus ist kein Erfolg, sondern das Ergebnis von Stillstand und politischem Unvermögen. Währenddessen bleiben wichtige Projekte auf der Strecke.“

©NEOS Kärnten Klubobmann Janos Juvan (NEOS)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 15:55 Uhr aktualisiert