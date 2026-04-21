4,8 Mio. Euro weniger für Personal: Klagenfurter Sparkurs geht weiter

Trotz der anhaltenden Budgetdiskussionen in Klagenfurt zeigt der Rechnungsabschluss 2025 vorerst eine Entlastung. Im Personalbereich wurden die Ausgaben durch restriktive Maßnahmen um 4,8 Millionen Euro gesenkt.

Das Budget der Landeshauptstadt Klagenfurt bleibt ein zentrales Thema – wir haben berichtet. Aktuelle Zahlen zum Rechnungsabschluss 2025 belegen nun einen deutlichen Rückgang der Ausgaben im Personalwesen. Laut Bilanz konnten die Kosten in diesem Bereich signifikant gesenkt werden. Bürgermeister Christian Scheider führt dies auf eine restriktive Personalpolitik zurück: „Die Personalkosten konnten um 4,8 Millionen Euro reduziert werden“

Bilanz im Detail

Der Rechnungsabschluss zeigt, dass Maßnahmen wie der verhängte Aufnahmestopp Wirkung zeigen. Personal wurde demnach nur in dringenden Bedarfsfällen neu besetzt, wodurch insgesamt 32 Planstellen eingespart wurden. „Im Personalbereich wurde und wird restriktiv gespart, das spiegelt sich jetzt auch im Rechnungsabschluss 2025 wider. Die gesetzten Maßnahmen, wie u.a. der Aufnahmestopp, zeigen Wirkung. Personal wurde nur dort aufgenommen, wo es dringend notwendig war. 32 Planstellen konnten eingespart werden“, stellt Personalreferent Bürgermeister Christian Scheider klar.

Zahlenvergleich zum Vorjahr

Die Gesamtausgaben für das Personal beliefen sich 2025 auf rund 129,7 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 ist dies ein Rückgang um etwa 1,1 Millionen Euro. Besonders deutlich wird die Ersparnis im Vergleich zum ursprünglichen Budgetentwurf (Voranschlag) für 2025: Hier liegen die Ausgaben um rund 4,85 Millionen Euro niedriger als geplant. „Es ist gelungen, die Kosten im Personalbereich um 4,8 Millionen Euro zu reduzieren. Das ist noch nie zuvor möglich gewesen. Erst durch mich als Personalreferent und die gesetzten Maßnahmen geht in diesem Bereich etwas weiter“, so der Bürgermeister.

Weitere Einsparungen folgen

Trotz der Einsparungen wird betont, dass die Qualität der städtischen Dienstleistungen gewahrt bleiben muss. Der Sparkurs soll jedoch fortgesetzt werden. „Ich halte fest, auch in Zukunft wird im Personalbereich weiterhin eingespart werden. Nur man darf nicht vergessen, dass hinter den Personalkosten auch Leistungen stehen“, sagt Scheider abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert