Kollision auf Klagenfurter Geh- und Radweg führte zu Notarzt-Einsatz

Bei einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger in der Klagenfurter Karfreitstraße wurden beide Beteiligten verletzt. Der gestürzte 50-Jährige musste mit Kopfverletzungen ins Klinikum.

Am Dienstag ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Karfreitstraße in Klagenfurt ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg in südliche Richtung, während ihm ein 40-jähriger Fußgänger entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Personen miteinander.

Notärztliche Erstversorgung

Infolge des Zusammenstoßes kam der Radfahrer zu Sturz und zog sich eine Kopfverletzung unbestimmten Grades zu. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der beteiligte Fußgänger erlitt bei dem Vorfall eine Verletzung an der Hand.