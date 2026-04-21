Nachhaltiges Banking: Sparkasse eröffnet „Holz-Filiale“ in Viktring

Die Kärntner Sparkasse eröffnet in Viktring eine nachhaltige Holzfiliale für persönliche Beratung. Das neue Gebäude besticht durch ökologische Architektur aus heimischer Lärche und Fichte.

In Klagenfurt-Viktring setzt die Kärntner Sparkasse auf ökologische Architektur statt auf klassischen Prunk. Für rund drei Millionen Euro entstand eine neue „Wohlfühlfiliale“, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzt: Das zweigeschoßige Gebäude wurde in Holzriegelbauweise aus heimischer Lärche und Fichte errichtet. Geplant vom Architekturbüro „Lendarchitektur“ und umgesetzt von regionalen Betrieben, spart der Bau durch seine CO2-effiziente Bauweise hunderte Tonnen Emissionen ein.

©Kärntner Sparkasse AG / Daniel Waschnig Feierliche Eröffnung der neuen Sparkasse-Filiale in Viktring: Teamleiter Robin Korenjak, Filial-Vertriebsleiter Andreas Robitschko, Privatkunden- Bereichsleiter Kevin Müller, Vorstand Michael Koren, Vorständin Mag. Ulrike Resei, Pfarrer Gregor Schmoly, Filialleiterin Melanie Plasch, Vorstandssprecher Mag. Siegfried Huber und Provisor Anthony Ugonna Nwordu.

„Möchten nahe bei unseren Kunden sein“

Auf 372 m² bietet der Standort modernste Beratungsräume, Barrierefreiheit und eine SB-Zone, die täglich von 5 bis 24 Uhr zugänglich ist. E-Ladestationen und ausreichend Parkplätze ergänzen das Angebot. Während viele Institute ihre Präsenz reduzieren, setzt die Sparkasse bewusst auf den physischen Standort. Filialleiterin Melanie Plasch erklärt den Ansatz: „Wir möchten als Kärntner Sparkasse nahe bei unseren Kunden sein, weil die persönliche Beratung gerade in diesen Zeiten einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Mit ‚echten‘ Betreuerinnen und Betreuern als Partnern – und keinem Video-Chat. Kurz gesagt: We believe in human Banking mit persönlichen Finanzexperten direkt bei den Menschen.“

©Kärntner Sparkasse AG / Daniel Waschnig Das Sparkasse-Team ist stolz auf die neue Wohlfühlfiliale: Teamleiter Robin Korenjak, Christine Bargen, Dominik Popovic, Filialleiterin Melanie Plasch, Kurt Raditschnik, Agnesa Limani und Edin Pozder.

Marke von 200.000 Kunden geknackt

Mit einem Zuwachs von über 50.000 Neukunden in den letzten 15 Jahren überschritt die Bank kürzlich die Marke von 200.000 Kunden. Die feierliche Eröffnung fand im Beisein der Vorstände Siegfried Huber, Ulrike Resei und Michael Koren sowie zahlreichen Gästen statt. Ein Rahmenprogramm mit Zaubershow und kulinarischer Begleitung rundete den Einstand im Stadtteil ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 17:49 Uhr aktualisiert