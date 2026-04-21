Rätsel um Ferlacher Bankräuber: „Hilfsbereiter Stiefpapa“ hinter Gittern

Rätsel um den Bankraub in Ferlach: Freunde beschreiben den Verdächtigen als „fürsorglich“. Warum der 48-Jährige plötzlich im Visier der Fahnder landete und was ihm jetzt droht.

In Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) herrscht nach der Festnahme eines 48-Jährigen bittere Ratlosigkeit. Während die Justiz die Anklage vorbereitet, ringen Freunde und Familie um eine Erklärung für das Unfassbare. Niemand will glauben, dass der Mann, den sie seit Jahren kennen, tatsächlich ein Bankräuber sein soll –wir haben ausführlich über die Tat berichtet.

Zwischen Scherz und Ernst

Das Bild, das sein engstes Umfeld zeichnet, passt so gar nicht zu einem bewaffneten Überfall. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, wird der Verdächtige als „ein hilfsbereiter, lebensfroher Freund und ein fürsorglicher Stiefpapa“ beschrieben. Bevor in Klagenfurt die Handschellen klickten, soll im Freundeskreis nach dem Überfall sogar noch darüber gescherzt worden sein, dass er der Täter sein könnte.

©LPD Kärnten Ebenso zückte der mutmaßliche Bankräuber eine Waffe – ob jene echt war ist bislang unklar.

„Wir können es nicht verstehen“

Besonders das Fehlen eines klassischen Motivs sorgt für Diskussionen. Weder Schulden noch eine etwaige Suchtproblematik waren im Umfeld bekannt. „Wir wollen es nicht glauben, können es nicht verstehen. Es hat auch nichts auf eine Spielsucht oder Finanzprobleme hingedeutet. Er hat nie um Geld gefragt. Aber es wird Gründe geben, weshalb er in Haft sitzt. Wenngleich der brutale Zugriff meines Erachtens nicht verhältnismäßig war“, heißt es in der Krone. Zudem soll der mutmaßliche Räuber angegeben haben, sich nach der Tat ständig verfolgt gefühlt zu haben.

Bis zu 15 Jahre Haft drohen

Trotz der emotionalen Schilderungen seiner Freunde ist die Beweislage für die Ermittler offenbar erdrückend. Dem U-Häftling, der bislang kein Geständnis abgelegt hat, droht eine Anklage wegen schweren Raubes. Das Gesetz sieht hierfür einen Strafrahmen von fünf bis zu 15 Jahren Gefängnis vor. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung durch ein Gericht gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 19:56 Uhr aktualisiert