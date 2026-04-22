Freude beim KAC: Rekordmann Sebastian Dahm bleibt

Der EC-KAC freut sich bekanntgeben zu können, dass auch in der kommenden Saison

202 6/27 das erstklassige Duo Sebastian Dahm und Florian Vorauer das Torhütergespann der Rotjacken bilden wird. Das Arbeitspapier für Dahm erlangte auch für das bevorstehende Spieljahr Gültigkeit, indem der Klub eine Ausstiegsklausel verstreichen ließ, die in der gemeinsamen vertraglichen Vereinbarung verankert ist. Dadurch wird die Zusammenarbeit automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

Rekordgoalie setzt neue Maßstäbe

Sebastian Dahm (39) spielt seit 2020 für die Rotjacken und stand mit seinem Team in

diesen sechs Jahren drei Mal im Finale der win2day ICE Hockey League. Gleich seine

erste Saison beim EC-KAC krönte er mit dem Meistertitel und mit der

individuellen Auszeichnung als ligaweiter Most Valuable Player des Grunddurchgangs.

Auch seither setzte der Däne neue Maßstäbe: Mit insgesamt 298 Ligaspiel-Einsätzen

(und einer kumulierten Time-on-Ice von 17.934:33 Minuten) führt er die entsprechende

Wertung aller Rotjacken-Goalies seit der Liga-Neugründung im Jahr 2000 an.

Fast ganz oben in der Bestenliste

Selbst in der ewigen vereinsinternen Bestenliste stehen hinsichtlich absolvierter Meisterschaftspartien nur noch Michael Puschacher (407) und Robert Mack (401) vor ihm. Der Schlussmann stellte darüber hinaus in der abgelaufenen Saison einen neuen Ligarekord zunächst ein und dann auf: Mit 54 (davon 43 für den EC-KAC) kann er auf mehr Shutouts verweisen als jeder andere Goalie in der Geschichte von Österreichs höchster Spielklasse. Der langjährige Stammtorhüter der dänischen Nationalmannschaft mit elf A-WM-Teilnahmen zwischen 2009 und 2025 überzeugte in Klagenfurt auch auf internationaler Ebene. In der Champions Hockey League konnte der EC-KAC zehn von 14 Spielen gewinnen.

Was sagen der Coach und Dahm?

Goaltending Coach Andrej Hočevar: „Wir sind sehr froh, dass Sebastian Dahm für eine

weitere Saison beim EC-KAC unter Vertrag steht. Im abgelaufenen Spieljahr hat er einmal mehr bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Leadership ein äußerst wichtiger Faktor in unserer Mannschaft ist. Auch dass er den Allzeit-Ligarekord für Shutouts gebrochen hat, ist eine Errungenschaft, auf die er aus meiner Sicht sehr stolz sein kann. […].“ Sebastian Dahm: „Es ist mir eine große Ehre, für ein weiteres Jahr Teil des EC-KAC sein zu dürfen. Wie jeder weiß, ist Klagenfurt für meine Familie und mich in den vergangenen sechs Jahren zu einem echten Zuhause geworden, hier fühlen wir uns wohl, hier sind wir gerne. Ich freue mich sehr darauf, weiterhin vor den besten Fans der Liga in der immer vollen Arena aufzulaufen und alles für Rot-Weiß zu geben“.