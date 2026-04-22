In Klagenfurt kam es am Dienstag zu bedrohlichen Szenen: Ein Mann (28) kam mit einer Machete in ein Wettcafé und soll dort eine Person gesucht haben, die er töten wollte.

Am 21. April suchte ein 28-jähriger Syrer ein Wettcafé in Klagenfurt auf – er hatte eine Machete im Gepäck. Diese legte er vor dem Lokal ab, bevor er hineinging. Nach Angaben der Polizei soll er dort gesagt haben, dass er nach einer bestimmten Person suche und diese töten wolle. Da sich die genannte Person nicht im Lokal befand, ging er wieder hinaus. Doch seine Suche gab er noch nicht auf.

Mit der Machete in den Supermarkt

Wie die Polizei informiert, ging der Mann danach in einen nahegelegenen Supermarkt, wo er mit der Machete hantiert und anwesende Personen bedroht haben soll. Die Polizei reagierte sofort: „Der Tatverdächtige konnte im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich angehalten und festgenommen werden“, so die Beamten. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, die Beamten konnten die Machete sicherstellen. „Anschließend wurde er in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei abschließend.