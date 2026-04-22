Maskierter Einbrecher bedroht Kärntnerin (76) mit Eisenstange

In der Nacht auf Mittwoch erlebte eine Frau in Klagenfurt-Land bange Stunden: Sie hörte Geräusch im Keller und als sie nachsah, fand sie dort einen Einbrecher – der sie mit einer Eisenstange bedrohte.

In der Nacht auf Mittwoch (22. April) kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Eine 76-jährige Frau rief die Polizei und erklärte, dass ein maskierter Mann über eine offenstehende Tür in ihr Wohnhaus gekommen sei. Die Polizei reagierte sofort. Mehrere Streifen, darunter die Bereitschaftseinheit, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Diensthundeführer, Drohnenpiloten sowie Kräfte des EKO Cobra rückten zum Einsatzort aus.

Maskierten Einbrecher im Keller gefunden

Dort erklärte ihnen die Hausbesitzerin, was passiert war: Sie sei durch ungewöhnliche Geräusche aus dem Keller geweckt worden und wollte dort nach dem Rechten sehen. Dort sah sie sich jedoch plötzlich dem maskierten Mann gegenüber, der sich zunächst hinter einem Schrank versteckt hatte. Sie entdeckte ihn jedoch und sprach ihn an, woraufhin er aus seinem Versteck hervorkam und sie mit vermutlich osteuropäischem Akzent zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Mit Nachdruck: „Seine Forderung untermauerte er durch das Vorhalten einer Eisenstange“, so die Polizei.

Kein Geld da – Täter flüchtete

Die 76-Jährige erklärte dem Maskierten, dass sie kein Bargeld im Haus habe. Daraufhin verließ der Täter das Gebäude und flüchtete in ein nahegelegenes Waldstück. „Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Frau wurde durch den Vorfall nicht verletzt“, so die Polizei.