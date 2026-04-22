Kärntnerin legt all ihre Wertsachen vors Haus und wartet auf „Polizei“

Am 21. April rief gegen 14 Uhr ein Unbekannter eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land an. Am Telefon gab sich der Mann als Klagenfurter Polizist aus. Er behauptete gegenüber der Frau, dass ihr Wohnhaus von Einbrechern ausgespäht worden sei und ein Einbruch unmittelbar bevorstehe. Und er wurde noch dreister: Er erklärte ihr, dass er ihre Wertsachen sichern wolle, und forderte die 82-Jährige dazu auf, diese für eine angebliche Abholung durch die Polizei bereitzuhalten. Dafür sollte sie ihre Wertsachen vor dem Haus ablegen.

Frau legte all ihre Wertsachen vors Haus

Leider fiel die 82-Jährige auf den bösen Trick herein: Sie glaubte tatsächlich, mit einem Polizisten telefoniert zu haben, sammelte ihre gesamten Wertsachen zusammen und legte diese – wie vom vermeintlichen Polizisten gefordert – in einer Tasche vor ihrem Wohnhaus ab. Gegen 20.30 Uhr beobachtete die Frau dann, dass die Tasche von einer Frau abgeholt wurde.

Nachbar handelte geistesgegenwärtig

Zeitgleich bemerkte ein aufmerksamer Nachbar eine verdächtige Person, die sich vom Grundstück des Opfers entfernte. Geistesgegenwärtig notierte er das Kennzeichen des Fahrzeugs, mit dem die Person unterwegs war. „Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung wurde dieses Fahrzeug gegen 22.30 Uhr in Framrach, Bezirk Wolfsberg, angehalten“, so die Polizei.

Zwei Personen festgenommen

Eine Polizeistreife durchsuchte das Fahrzeug und fand dabei das Diebesgut, das unter dem Sitz versteckt war. „Daraufhin wurden die Fahrzeuginsassen, ein 30-jähriger slowakischer Staatsangehöriger sowie eine 48-jährige Österreicherin, festgenommen. Beide wurden in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei abschließend.