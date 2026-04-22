Macheten-Vorfall in Klagenfurt: „Nur knapp einer Tragödie entgangen“

Ein schockierender Vorfall hat sich Dienstagabend, am 21. April 2026, in der Kärntner Landeshauptstadt ereignet. Ein 28-jähriger Syrer ist dabei mit einer Machete erst in ein Lokal, dann in einen Supermarkt gestürmt, um jemanden zu töten. Alles dazu auch hier: Todesdrohung: Mann kommt mit Machete in Klagenfurter Café. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) fordert nun in einer Aussendung eine sofortige und lückenlose Anwendung der neuen asylpolitischen Maßnahmen.

©Nicolas Zangerle SPÖ-Vizebürgermeister Ronald Rabitsch fordert eine lückenlose Anwendung der neuen, asylpolitischen Maßnahmen.

„Zustand, den wir niemals als Normalität akzeptieren werden“

Er weiß: „Wir sind am Dienstagabend nur knapp einer Tragödie entgangen. Dass Menschen in Klagenfurt beim Einkaufen oder in einem Lokal mit einer Machete bedroht werden, ist ein Zustand, den wir niemals als Normalität akzeptieren werden.“ Die Polizei und die aufmerksamen Personen rundherum hätten durch ihr schnelles Handeln Schlimmeres verhindert, so der Vizebürgermeister weiter.

„Integration ist keine Einbahnstraße…“

Den Vorfall nimmt er auch gleich zum Anlass, um die jüngsten Forderungen vom neuen SPÖ-Parteivorsitzenden und Landeshauptmann Daniel Fellner mit Nachdruck zu unterstützen. Dieser hatte erst kürzlich eine „Kärntner Hausordnung“ präsentiert. In dieser gibt es klare Verpflichtungen zu Sprachkursen, Gemeinwohlarbeit und ein Bekenntnis zu Gewaltfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Alles dazu hier: Kürzungen drohen: Das sind die neuen Regeln für Asylwerber in Kärnten. „Daniel Fellner hat den richtigen Weg vorgezeichnet. Integration ist keine Einbahnstraße, sondern eine Bringschuld. Wer in unser Land kommt und Schutz sucht, muss sich bedingungslos an unsere Gesetze und Werte halten. Wer dies nicht tut oder Mitmenschen mit tödlichen Waffen bedroht, verwirkt sein Bleiberecht“, stellt Rabitsch klar.

©LPD Kärnten/Bauer SPÖ-Parteivorsitzender und Neo-Landeshauptmann Daniel Fellner hat kürzlich eine „Kärntner Hausordnung“ präsentiert.

„Wer glaubt, Konflikte mit der Machete austragen zu können…“

Für den Klagenfurter Vizebürgermeister ist klar, dass die angekündigten Sanktionen innerhalb der Grundversorgung konsequent angewandt werden müssen. Daher fordert er auch null Toleranz bei Gewalt mit Waffen, die sofortige Umsetzung der Kärntner Hausordnung und verschärfte Sicherheitskontrollen in Klagenfurt. „Wir lassen uns unser friedliches Zusammenleben in Klagenfurt nicht von Einzelnen zerstören, die unsere Grundwerte mit Füßen treten. Wer glaubt, Konflikte mit der Machete austragen zu können, hat in unserer Gesellschaft keinen Platz“, so Rabitsch abschließend.