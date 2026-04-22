Hallenbad-Bau in Klagenfurt macht Fortschritte

Seit dem Spatenstich im Oktober 2025 sind die Bauarbeiten am neuen Hallenbad im vollen Gange. Nach etwaigen Vermessungsarbeiten und bauvorbereitenden Maßnahmen konnte die Kampfmittelerkundung (Suche nach Blindgängern, Munition und Kriegswaffen aus Kriegen) Ende 2025 abgeschlossen werden. Es wurden keine Hinweise auf Kriegsmaterial gefunden, das zukünftige Arbeiten beeinträchtigen könnte. Im Anschluss verdichteten zwei große Baumaschinen beim sogenannten „Rüttelstopf-Verfahren“ den Untergrund, um diesen für die weiteren Bauarbeiten vorzubereiten. Gleichzeitig wurden im Bereich der Hauptbaustelle umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen eingerichtet, die im Bereich der Sattnitz als Wasserauffangbereich bei starken Regenfällen dienen.

Errichtung des „Schmalwandbecken“

Um den Grundwasserspiegel absenken zu können, wurde seit Februar ein großes „Schmalwandbecken“ errichtet. Dafür wurden 24 Meter tiefe und zehn Zentimeter breite Betonsäulen in den Untergrund gespritzt. So entstanden Wände unter der Erde, die am Ende ein abgeschlossenes Becken – das Schmalwandbecken – ergeben. Diese Arbeiten konnten nun abgeschlossen werden und über die kommenden Sommermonate werden die Betonwände austrocknen.

Ab September geht es los

Während der nächsten drei Wochen werden zwölf Brunnen vor Ort errichtet. In diesen Brunnen befinden sich Pumpen. Diese werden den Grundwasserspiegel im Schmalwandbecken erst absenken und dann auf rund 20 Metern Tiefe halten. Ein hochmodernes Monitoring-System sorgt für ein umfangreiches Screening des Grundwasserspiegels. So kann man im September mit dem Aushub der Baugrube beginnen.