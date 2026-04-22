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Das Bild auf 5min.at zeigt die Baustelle des Alpen-Adria Sportbades
Der Bau des Klagenfurter Hallenbads macht erste Fortschritte.
Klagenfurt
22/04/2026
Hallenbad Klagenfurt

Hallenbad-Bau in Klagenfurt macht Fortschritte

Die Bauarbeiten am Gelände des Alpen-Adria Sportbades schreiten weiter voran. Zeitgleich mit Bodenverdichtungsarbeiten wurde seit Mitte Februar die geplante Umschließung der Baugrube errichtet.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(228 Wörter)

Seit dem Spatenstich im Oktober 2025 sind die Bauarbeiten am neuen Hallenbad im vollen Gange. Nach etwaigen Vermessungsarbeiten und bauvorbereitenden Maßnahmen konnte die Kampfmittelerkundung (Suche nach Blindgängern, Munition und Kriegswaffen aus Kriegen) Ende 2025 abgeschlossen werden. Es wurden keine Hinweise auf Kriegsmaterial gefunden, das zukünftige Arbeiten beeinträchtigen könnte. Im Anschluss verdichteten zwei große Baumaschinen beim sogenannten „Rüttelstopf-Verfahren“ den Untergrund, um diesen für die weiteren Bauarbeiten vorzubereiten. Gleichzeitig wurden im Bereich der Hauptbaustelle umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen eingerichtet, die im Bereich der Sattnitz als Wasserauffangbereich bei starken Regenfällen dienen.

Errichtung des „Schmalwandbecken“

Um den Grundwasserspiegel absenken zu können, wurde seit Februar ein großes „Schmalwandbecken“ errichtet. Dafür wurden 24 Meter tiefe und zehn Zentimeter breite Betonsäulen in den Untergrund gespritzt. So entstanden Wände unter der Erde, die am Ende ein abgeschlossenes Becken – das Schmalwandbecken – ergeben. Diese Arbeiten konnten nun abgeschlossen werden und über die kommenden Sommermonate werden die Betonwände austrocknen.

Ab September geht es los

Während der nächsten drei Wochen werden zwölf Brunnen vor Ort errichtet. In diesen Brunnen befinden sich Pumpen. Diese werden den Grundwasserspiegel im Schmalwandbecken erst absenken und dann auf rund 20 Metern Tiefe halten. Ein hochmodernes Monitoring-System sorgt für ein umfangreiches Screening des Grundwasserspiegels. So kann man im September mit dem Aushub der Baugrube beginnen.

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