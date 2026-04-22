„Großes Messer aus Hose gezogen“: Frau nach Macheten-Vorfall schockiert

Gegen 17.30 Uhr begab sich ein 28-Jähriger Syrischer Staatsbürger zu einem Wettcafé in Klagenfurt. Vor dem Café unterhielt dieser sich mit einer Mitarbeiterin und fragte, ob sie eine bestimmte Person kennen würde. Nachdem die Mitarbeiterin verneinte, holte der Mann plötzlich seine Machete aus der Hose, stellte diese zu einem Mülleimer und betrat das Lokal. Im Lokal fragte er eine weitere Mitarbeiterin, ob sie die Person kennen würde. Kurz darauf verließ der Mann das Lokal. „Ich bin reingegangen, weil ich nicht wusste, ob er eventuell eine zweite [Machete] mithatte und dann war er sofort weg“, so eine Mitarbeiterin des Cafés gegenüber 5 Minuten. „Also uns hat er nichts getan, er wollte nur unbedingt wissen, ob wir ihn [die bestimmte Person] kennen“, sagte sie weiters.

Schockmoment für die Mitarbeiterinnen

Für die Mitarbeiterinnen war dieser Vorfall ein schrecklicher Schock. „[…] Das letzte, was wir erwartet haben, ist, dass er auf einmal ein großes Messer aus der Hose rauszieht“, erklärte die Mitarbeiterin den Schockmoment. Mittlerweile scheint es den Betroffenen jedoch wieder besser zu gehen. „Wir hoffen, dass er mindestens eine gewisse Zeit verhaftet bleibt“, führte sie am Ende des Interviews aus.