Sichere Wasserversorgung: Waldarbeiten sorgen für vorübergehende Sperren

In Viktring finden ab Donnerstag, dem 23. April 2026, Waldarbeiten statt, diese sollen rund zwei Wochen dauern.

Die Waldarbeiten stehen im Zusammenhang mit der Neuerrichtung der Druckverstärkungsanlage Weingarten, die für die Sicherstellung der Trink- und Löschwasserversorgung im Bereich Wintschach und Migoriach benötigt wird, informieren die Stadtwerke Klagenfurt in einer Aussendung.

Arbeiten dauern rund zwei Wochen

Mit den geplanten Arbeiten kommen die Stadtwerke Klagenfurt ihrem Auftrag zur Sicherung der Wasserversorgung nach, heißt es weiter. Zugleich werden in den umliegenden Bereichen alte Bäume entnommen, um so den jungen Bäumen mehr Licht zum Wachsen zu geben. Im Gefährdungsbereich vorhandene Waldwege müssen aus Sicherheitsgründen während der Arbeiten vorübergehend gesperrt werden. Vonseiten der Stadtwerke wird um Verständnis für die Beeinträchtigungen ersucht. Die Arbeiten werden rund zwei Wochen dauern.

Maßnahmen für Versorgungssicherheit und Qualität

Mit diesen Maßnahmen werde nicht nur die Versorgungssicherheit sondern auch die hohe Wasserqualität gewährleistet, so die Stadtwerke weiter. Das Klagenfurter Trinkwasser wird zu 100 Prozent aus dem Grundwasserkörper der Gewinnungsgebiete entnommen und ohne jegliche Aufbereitung den Klagenfurtern in ausgezeichneter Qualität zur Verfügung gestellt, wird mitgeteilt. Pro Jahr werden rund neun Millionen Kubikmeter Wasser direkt aus der Erde gepumpt.