Langfristiger Vertrag: Abwehr-Säule bleibt bei den „Rotjacken“

Der EC-KAC freut sich, die nächste zentrale Personalentscheidung der laufenden Übertrittszeit bekanntgeben zu können: Österreichs Rekordmeister einigte sich mit Abwehrchef Clemens Unterweger auf eine langfristige Fortsetzung der bereits seit 2018 bestehenden Zusammenarbeit.

„Er ist ein Allroundspieler“

Der Osttiroler, der längst in Klagenfurt sesshaft geworden ist und hier auch seine Familie gegründet hat, setzte seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier, das bis zum Ende der Saison 2028/29 Gültigkeit besitzt. „Clemens Unterweger hat sich in den vergangenen acht Jahren zu einem der stärksten Abwehrspieler Österreichs entwickelt, er nimmt bei uns wie im Nationalteam nicht nur sportlich eine wichtige Rolle ein, sondern bringt auch große Führungsqualitäten mit. Er ist ein Allroundspieler, der keine wirklichen Schwachpunkte hat, defensive Zuverlässigkeit trifft auf gute Produktivität in der Offensive, dazu kommt sein vorbildhafter Charakter. Dieses Gesamtpaket macht Clemens Unterweger zu einem unserer wichtigsten Spieler, daher ist es umso erfreulicher, dass er sich mit unserem Weg identifiziert und sich dazu entschieden hat, auch langfristig das Rotjacken-Trikot zu tragen“, streicht General Manager Oliver Pilloni den hohen Stellenwert des Verteidigers für den EC-KAC heraus.

Unterweger: „Ich freue mich sehr“

Clemens Unterweger selbst kommentiert seinen langfristigen Verbleib in Klagenfurt wie folgt: „Ich freue mich sehr, dass ich für drei weitere Jahre bei den Rotjacken bleiben darf. Meine Familie fühlt sich in Klagenfurt sehr, sehr wohl, daher war der EC-KAC hinsichtlich der Zukunftsplanung auch unsere oberste Priorität. Es ist sehr erfreulich, dass sich der Klub so intensiv um mich bemüht hat und mir auch für die Zukunft das Vertrauen schenkt.“ Weiter betont er, dass er in den kommenden Jahren wieder alles dafür geben werde, dieses Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzuzahlen. „Als Team und als gesamte Organisation wollen wir weiterhin erfolgreiches Eishockey spielen, mich freut es, dass ich weiterhin mit dem EC-KAC um Titel kämpfen darf. Die gute letzte Saison nahm ein enttäuschendes Ende, daher brennen wir darauf, dass wir uns als Mannschaft schon bald wieder in besserer Form vor dem Klagenfurter Publikum präsentieren können“, so Unterweger abschließend.