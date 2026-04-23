Wohnbau: Stadt Klagenfurt soll zum Bauträger werden

Schon seit längerem wird in Klagenfurt über einen eigenen städtischen Bauträger gesprochen. Nun wurde im Stadtsenat ein einstimmiger Grundsatzbeschluss gefasst.

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Beteiligungsreferentin Stadträtin Constance Mochar fordern schon länger einen eigenen Bauträger für die Stadt. Gemeinsam mit Wohnbaureferent Vizebürgermeister Patrick Jonke und Gerhard Scheucher, dem Geschäftsführer von „Klagenfurt Wohnen“ wurden kürzlich die Pläne vorgestellt. Dazu gibt es jedoch auch kritische Stimmen.

Bis zu 1.300 Wohnungen

Man will auf stadteigenem, gewidmetem Grund bist zu 1.300 Wohnungen errichten, wie es in einer Aussendung der Stadt heißt. Das Klagenfurt das Potenzial dazu habe, ergab eine Nachvverdichtungs-Studie der Stadtplanung, in Auftrag gegeben von „Klagenfurt Wohnen“. „Dieses Ergebnis war für uns ein klarer Auftrag, für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter eine positive Veränderung im Bereich leistbares Wohnen herbeizuführen“, so Vizebürgermeister Patrick Jonke, Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Stadträtin Constance Mochar in einer gemeinsamen Pressekonferenz am heutigen Mittwoch im Klagenfurter Rathaus. Als nächster Schritt gründet die Stadt daher einen Bauträger. So kann man – wie eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft – eigenständig Kredite für die Finanzierung aufnehmen und Gemeindewohnungen bauen, heißt es weiter.

„Um die Mietpreise in Klagenfurt zu regulieren“

In Zeiten, in denen im Privatimmobilienbereich für 50-Quadratmeter-Wohnungen um die 900 Euro Miete verlangt werden, gelte es rasch entgegenzusteuern, so die Stadtpolitiker unisono. Zuzüglich Strom und Heizung übersteigen die Wohnkosten das Haushaltsbudget vieler Menschen bei weitem, wird mitgeteilt. „In die Bundes- und Weltpolitik, sowie bei steigenden Energie- und Ölpreisen können wir als Stadt nicht eingreifen; Was wir sehr wohl können, ist aktiv mehr Wohnraum zu schaffen, den sich die Klagenfurterinnen und Klagenfurter leisten können“, so Wohnbau- und Wohnungsvergabereferent Patrick Jonke. „Städte wie Linz mit 50 Prozent gemeinnützigem Wohnungsangebot sind uns ein Vorbild“, ergänzt Vizebürgermeister Rabitsch. „Klagenfurt hat derzeit ein Angebot von 6 Prozent Gemeindewohnungen und 19 Prozent Genossenschaftswohnungen, diese Quote gilt es zu erhöhen, um die Mietpreise in Klagenfurt zu regulieren.“

„Positive Signale aus der Landesregierung“

Mit der Stadt als Bauträger sollen auch heimische Wirtschaftsbetriebe profitieren, die in die Projekte einbezogen werden. Die Stadt selbst erzielt á la longue durch Mieten Einnahmen. „Das alles lässt sich natürlich nur verwirklichen, wenn wir seitens des Landes auch mit entsprechender Wohnbauförderung ausgestattet werden“, appelliert Vizebürgermeister Jonke, der bereits „positive Signale aus der Landesregierung vernommen hat“.

Neue Klagenfurter Wohnbaugesellschaft (GmbH & Co KG)

Die Übertragung des Eigenbetriebes „Klagenfurt Wohnen“ in die neue Klagenfurter Wohnbaugesellschaft (GmbH & Co KG) erfolgt am 30. Juni 2026, wird weiters mitgeteilt. Bereits geplante Wohnprojekte und Sanierungsvorhaben könnten somit in absehbarer Zeit in Angriff genommen werden. Grundstücke aus der Nachverdichtungsstudie werden derzeit nach Bebauungseignung beurteilt und werden ebenfalls sukzessive für leistbaren Wohnbau verwendet werden, heißt es.

GRÜNE: „Städtischer Wohnbau darf nicht zur Budgetkosmetik werden“

„Klagenfurt braucht dringend mehr leistbare Wohnungen, das ist unbestritten“, begrüßt Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, die grundsätzliche Stoßrichtung der Stadtsenatsparteien, über einen städtischen Bauträger selbst leistbaren Wohnraum zu schaffen. Allerdings merkt er kritisch an: „Wenn dabei Kredite aufgenommen werden, dann muss glasklar sein: Jeder Euro muss zweckgebunden in den Wohnbau fließen. Es darf nicht passieren, dass solche Konstruktionen am Ende zur Budgetkosmetik werden oder Löcher im Stadthaushaltstopfen.“