Sex gegen den Willen? Nun steht Kärntner vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt findet ein Prozess wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung statt. Einem Mann wird vorgeworfen, sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Frau vollzogen zu haben.

Am Landesgericht Klagenfurt steht am Freitag ein Prozess wegen des Verdachts der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung auf der Tagesordnung. Einem erwachsenen Mann wird zur Last gelegt, am 2. Oktober des abgelaufenen Jahres mehrfach den Geschlechtsverkehr mit einer Frau gegen deren ausdrücklichen Willen vollzogen zu haben.

Am Freitag vor Gericht

Die Anklage gegen den Kärntner stützt sich dabei auf § 205a Abs. 1 StGB. Der Tatbestand erfasst sexuelle Handlungen, die ohne die Anwendung von Gewalt oder Drohungen, aber dennoch gegen den erklärten Willen des Gegenübers stattfinden. Die Verhandlung ist für die Zeit von 9 bis 9:30 Uhr anberaumt. Für den Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.