„Ich hatte Angst um mein Leben“: Achtfacher Mordversuch bei Schach-Abend

Nach einem Streit beim Schachabend in Klagenfurt muss sich ein 54-Jähriger wegen achtfachen Mordversuchs verantworten. Er soll Benzin im Raum verschüttet und die Runde in Lebensgefahr gebracht haben.

Zwei Männer erlitten bei der Flucht durch das Feuer lebensgefährliche Verletzungen, während der Verdächtige nun vor Gericht steht.

Zwei Männer erlitten bei der Flucht durch das Feuer lebensgefährliche Verletzungen, während der Verdächtige nun vor Gericht steht.

Ein geselliger Sonntagabend in Klagenfurt endete im September 2025 in einer Beinahe-Katastrophe. Was als ruhige Runde unter Bekannten begann, führt einen 54-jährigen Familienvater nun wegen achtfachen versuchten Mordes vor das Landesgericht.

Ein verhängnisvoller Ausschluss

Am Abend des 28. September trafen sich acht Männer in einer Lagerhalle am Klagenfurter Stadtrand, um gemeinsam Schach und Poker zu spielen. Gegen 18 Uhr erschien der spätere Angeklagte. Da der Mann jedoch bereits alkoholisiert war und in diesem Zustand zu aggressivem Verhalten neigte, wurde ihm die Teilnahme an der Spielrunde verwehrt. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtete, soll genau diese Abweisung den Zorn des Mannes entfacht haben.

13 Liter Benzin gegen die Kränkung

Die Staatsanwaltschaft zeichnet in ihrer Anklageschrift ein erschütterndes Bild der Ereignisse: Nach der Abfuhr fuhr der Verdächtige zu einer Tankstelle, besorgte einen Kanister mit 13 Litern Benzin sowie ein Feuerzeug und kehrte zum Tatort zurück. Mit den Worten „Ich werde es euch zeigen“ soll er die Halle wieder betreten haben. „Er schüttete einen Teil des Benzins halbkreisförmig auf den Boden und stellte den Kanister mit dem restlichen Inhalt in die Benzinlache“, heißt es weiter. Anschließend soll er ein Stück Papier entzündet haben. Trotz der Geistesgegenwart eines Anwesenden, der den Kanister noch ins Freie beförderte, entflammte das am Boden verteilte Benzin sofort.

Flucht durch die Flammen

Das Feuer versperrte den Opfern den primären Fluchtweg. Einer der Betroffenen gab später zu Protokoll: „Ich hatte Angst um mein Leben.“ Während einige Männer durch Fenster ins Freie klettern konnten, erlitten zwei Beteiligte so schwere Verbrennungen, dass laut Staatsanwaltschaft „akute Lebensgefahr bestand“.

Prozessbeginn im Mai

Trotz der Schwere der Tat bleibt das Motiv unklar. Ein psychiatrisches Gutachten stufte den verheirateten Mann als zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig ein, wie aus dem Medienbericht hervorgeht. Die Anklage lautet neben versuchtem Mord in acht Fällen auch auf Brandstiftung und Körperverletzung. Die Hauptverhandlung startet am 21. Mai. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den 54-Jährigen die Unschuldsvermutung.