Klagenfurts Innenstadt wächst: Zwei neue Gastro-Betriebe eröffnen

In Klagenfurt gibt es zwei neue Anlaufstellen in der Gastronomie. In den vergangenen Tagen eröffneten der Burgerladen „Top Burger“ am Kardinalplatz und das Kaffeehaus „Le Café“ in der Bahnhofstraße.

Breites Sortiment

Am Kardinalplatz 8 führt Sameer Noori nun das „Top Burger“. Der Inhaber verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Branche und bietet in seinem ersten eigenen Betrieb neben verschiedenen Burgervariationen auch Steaks, Salate und Bowls an. Das Lokal ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. In der Bahnhofstraße 20 hat Dawladzai Kashif das „Le Café“ eröffnet. Das Angebot umfasst Kaffeespezialitäten, hausgemachte Limonaden und ein breites Sortiment an Mehlspeisen, darunter Cheesecake, Pancakes und Churros. Ergänzt wird die Auswahl durch Fingerfood und verschiedene Shakes. Ein Gastgarten befindet sich derzeit in Planung. Die Öffnungszeiten sind werktags von 9 bis 22 Uhr sowie sonntags von 15 bis 22 Uhr.

„Freut mich immer wieder aufs Neue“

Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier besuchte die beiden neuen Betriebe und hob den Mut zur Selbstständigkeit hervor: „Es freut mich immer wieder aufs Neue, dass sich vor allem auch immer mehr junge Leute trauen, ihr eigenes Geschäft oder Lokal zu eröffnen. Mit diesen beiden Neueröffnungen ist die Landeshauptstadt um zwei Gastronomiebetriebe reicher. Ich gratuliere den beiden Gastronomen zu ihrem Weg in die Selbstständigkeit und wünsche viel Erfolg und gute Geschäfte.“