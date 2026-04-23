KAC verlängert mit Top-Scorer Simeon Schwinger

Der EC-KAC setzt langfristig auf Simeon Schwinger. Der zweitbeste Torschütze der vergangenen Saison unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2028 und bleibt den Rotjacken somit zwei weitere Jahre erhalten.

Der EC-KAC bindet Simeon Schwinger für zwei weitere Jahre. Der Stürmer, der seit Februar 2023 in Klagenfurt unter Vertrag steht, war mit 20 Treffern in der Saison 2025/26 der zweitbeste Torschütze der Rotjacken und ligaweit einer der treffsichersten Österreicher. In bisher 199 Einsätzen für den Rekordmeister sammelte der gebürtige Vorarlberger insgesamt 84 Scorerpunkte.

„Sehr erfreulich entwickelt“

General Manager Oliver Pilloni zeigte sich über die Vertragsverlängerung erfreut: „Simeon Schwinger hat sich in seinen bislang gut drei Jahren bei unserem Klub sehr erfreulich entwickelt, er wurde vom Ergänzungsspieler zum zuverlässigen Punktesammler. […] Weil die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruht, sind wir schnell übereingekommen, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen wollen.“