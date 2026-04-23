Nach Auseinandersetzung in Klagenfurt: U14-Trainer wird suspendiert
Nach dem Eklat bei einem U14-Spiel in Kärnten gibt es nun eine Suspendierung, wie der Kärntner Fußballverband berichtet.
Ein Nachwuchsspiel in Kärnten sorgte zuletzt für Schlagzeilen abseits des Rasens. Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Funktionär und dem Schiedsrichter hat der Kärntner Fußballverband (KFV) nun Konsequenzen gezogen. Nachdem der Vorfall bereits die Behörden beschäftigt und Anzeigen erstattet wurden, gab der Verband nun ein erstes Urteil bekannt: Der Trainer wird vorerst suspendiert.
Vorläufige Suspendierung
„Das eingeleitete Verfahren wird gemäß § 80 der ÖFB-Rechtspflegeordnung bis
zur rechtskräftigen Beendigung des gegen (den Trainer) eingeleiteten
Strafverfahrens bzw. nachfolgenden Zivilverfahrens, das sich derzeit noch im
Stadium des Ermittlungsverfahrens befindet und bei der LPD Klagenfurt
anhängig ist, unterbrochen. Über (den Trainer) wird eine vorläufige Suspendierung
bis zur Beendigung der rechtskräftigen Entscheidung des Strafverfahrens
verfügt. Die Suspendierung gilt für alle Funktionen im Verein“, heißt es vom Kärntner Fußballverband. Ob gegen das Urteil ein Protest eingelegt wird, bleibt vorerst unklar, zudem gilt die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens.