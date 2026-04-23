Nach Auseinandersetzung in Klagenfurt: U14-Trainer wird suspendiert

Nach dem Eklat bei einem U14-Spiel in Kärnten gibt es nun eine Suspendierung, wie der Kärntner Fußballverband berichtet.



Ein Nachwuchsspiel in Kärnten sorgte zuletzt für Schlagzeilen abseits des Rasens. Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Funktionär und dem Schiedsrichter hat der Kärntner Fußballverband (KFV) nun Konsequenzen gezogen. Nachdem der Vorfall bereits die Behörden beschäftigt und Anzeigen erstattet wurden, gab der Verband nun ein erstes Urteil bekannt: Der Trainer wird vorerst suspendiert.

Vorläufige Suspendierung

„Das eingeleitete Verfahren wird gemäß § 80 der ÖFB-Rechtspflegeordnung bis

zur rechtskräftigen Beendigung des gegen (den Trainer) eingeleiteten

Strafverfahrens bzw. nachfolgenden Zivilverfahrens, das sich derzeit noch im

Stadium des Ermittlungsverfahrens befindet und bei der LPD Klagenfurt

anhängig ist, unterbrochen. Über (den Trainer) wird eine vorläufige Suspendierung

bis zur Beendigung der rechtskräftigen Entscheidung des Strafverfahrens

verfügt. Die Suspendierung gilt für alle Funktionen im Verein“, heißt es vom Kärntner Fußballverband. Ob gegen das Urteil ein Protest eingelegt wird, bleibt vorerst unklar, zudem gilt die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 12:34 Uhr aktualisiert