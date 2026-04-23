Macheten-Vorfall in Klagenfurt: Verdächtiger bestreitet Vorwürfe

Der 28-jährige Syrer ist nach dem Macheten-Vorfall in Klagenfurt von der Polizei befragt worden. Er zeigt sich allerdings nicht geständig. Aktuell sitzt der Mann in der Justizanstalt.

Beängstigende Szenen sollen sich am Dienstag in Klagenfurt abgespielt haben. Wie berichtet, kam ein 28-jähriger Syrer mit einer Machete zu einem Wettcafé. Bevor er das Lokal betrat, legte er die Waffe zwar ab – mehr dazu unter: „Großes Messer aus Hose gezogen“: Frau nach Macheten-Vorfall schockiert – im Inneren soll er aber geäußert haben, dass er nach einer bestimmten Person suche und diese töten wolle. Als er die Person nicht fand, begabe er sich zu einem nahegelegenen Supermarkt. Wie aus einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten hervorgeht, soll er dort „mit der Machete hantiert und anwesende Personen bedroht haben“. Wenig später wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Tatverdächtiger bislang nicht geständig

„Bei der polizeilichen Einvernahme zeigte sich der Mann bislang nicht geständig“, wie die Polizisten am Donnerstagnachmittag mitteilten. In der Zwischenzeit wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt eingeliefert. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.