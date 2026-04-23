Teil der Wörthersee-Promenade ab Montag gesperrt

Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren: Ab Montag, dem 27. April 2026, ist die Wörthersee-Promenade durch das Strandbad Klagenfurt gesperrt. Vier Tage später startet dann offiziell die Schwimmsaison.

Wie berichtet, öffnen die Klagenfurter Bäder am Freitag, dem 1. Mai 2026, wieder ihre Tore. Vorab müssen noch Baumpflege-, Instandsetzungs- und Fertigstellungsarbeiten durchgeführt werden. Aufgrund dessen ist die Wörthersee-Promenade durch das Strandbad Klagenfurt ab kommenden Montag gesperrt. „In weiterer Folge bleibt die Promenade durch den Badebetrieb bis zur Schließung des Strandbades im Herbst für Spaziergänge nicht zugänglich“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG am Donnerstag.

Strandbäder drehen an Preisschraube

Badegäste müssen sich heuer übrigens auf eine Erhöhung der Eintrittspreise einstellen. Konkret kommt es bei den Tages- und Saisonkarten für die STW-Strandbädern in Klagenfurt zu einer Indexanpassung von 2,9 Prozent. Der Ticketpreis für Erwachsene beträgt heuer 6,90 Euro online und am Automaten bzw. 7,20 Euro an der Strandbad-Kasse. Mehr dazu unter: Ticketpreise steigen: Klagenfurter Strandbäder starten bald in Saison