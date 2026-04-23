Roter Frühstart in den Wahlkampf

Sei es, wie es sei, die Kärntner Sozialdemokraten starten am Samstag mit ihrer in den Statuten vorgesehenen Kärnten-Konferenz in spannende zwei Jahre, in denen gleich zwei wichtige Wahlen auf die Genossen warten.

SPÖ stimmt sich in St. Veit auf Wahl 2027 ein

Wenn sich Samstag die Delegierten bei diesem roten Mini-Parteitag in der Blumenhalle in St. Veit treffen, dann steht nicht nur der Besuch von Staatssekretärin Michaela Schmidt auf dem Programm, auch nicht nur die große Motivationsrede des neuen Landeshauptmannes und Parteichefs Daniel Fellner, es geht auch bereits um die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen zu Beginn des Jahres 2027. Laut Programm nennt sich das „Präsentation der Werbelinie für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027.“ Aber hallo, dieser Urnengang steht ja erst in knapp zehn Monaten auf dem Programm… Fellner zu 5 Minuten: „Wir werden allen unseren Gemeindeparteien eine einheitliche Werbelinie anbieten, die Landespartei wird auch unterstützend tätig sein.“ Die Kärntner Roten wollen es zwar nicht Wahlkampfauftakt nennen, es ist ja trotzdem einer. Fellner weiter: „Bis zum Sommer sollen dann in den Gemeinden auch die Spitzenkandidaten für die Bürgermeisterwahlen feststehen.“

©LPD Kärnten / Gleiss Am Foto: Landeshauptmann und Parteichef Daniel Fellner

Wer tritt in Klagenfurt an?

Wobei: In vielen Kommunen stehen sie ohnehin fest, etwa in Villach (Günther Albel), St. Veit (Martin Kulmer), Völkermarkt (Markus Lakounigg) oder Ferlach (Christian Gamsler). Da fehlt doch noch eine gar nicht so kleine Stadt? Richtig: Wer für die Genossen in der Landeshauptstadt Klagenfurt in die Wahl ziehen wird und dort versuchen soll, Bürgermeister Christian Scheider (FSP) zu entthronen, ist noch gar nicht so fix. Zumindest nicht offiziell. Drei Namen sind es, die derzeit in der Gerüchteküche gehandelt werden: Stadtparteichef Ronald Rabitsch, Landes-Sportsekretär Arno Arthofer und Finanzreferentin und Landesvizin Gaby Schaunig. Die politische Liturgie verlangt es übrigens, dass die geneigten und interessierten Bürger am Samstag diese Entscheidung wohl noch nicht erfahren dürfen. Mit dem Besuch von Staatssekretärin Schmidt in St. Veit dürfte zumindest ein Thema für den Gemeinderatswahlkampf gesetzt sein. Ist die rote Bundespolitikerin doch für das Thema Wohnen zuständig.