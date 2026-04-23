Betrugsmasche kostet Klagenfurter tausende Euro

Mit einer perfiden Masche führte eine Betrügerin am Donnerstag einen 72-jährigen Klagenfurter hinters Licht. Sie überzeugte ihn, dass sein Onlinebanking gehackt worden sei. Der Mann verlor mehrere tausend Euro.

Zur Mittagszeit bekam ein Klagenfurter einen Anruf. Am Telefon meldete sich eine ihm unbekannte Frau, die vorgab, für die Betrugsabteilung einer Wiener Bank zu arbeiten. In der Folge behauptete sie, dass der Onlinebanking-Account des Mannes gehackt worden sei. Zudem seien bereits mehrere betrügerische Abbuchungen zur Durchführung vorgemerkt.

Mehrere tausend Euro weg

Die Frau erklärte dem 72-Jährigen, dass diese nur durch eine umgehende Stornierung verhindert werden könnten. Der Mann bestätigte diese über sein Mobiltelefon. Vonseiten der Polizei heißt es aber: „Tatsächlich autorisierte er damit jedoch mehrere Abbuchungen, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.“ Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.