Pflanzen-Dieb in Klagenfurt zugange

Zu einem kuriosen Diebstahl kam es zwischen dem 16. und dem 23. April 2026 bei einer Wohnanlage in Klagenfurt. Thujen im Wert von mehreren hundert Euro wurden entwendet.

In der vergangenen Woche wurden in Klagenfurt mehrere Thujen aus dem Grünbereich einer Wohnanlage ausgegraben. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Inzwischen haben die Beamten der Poizeiinspektion Annabichl die Ermittlungen aufgenommen.