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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
Einbrecher waren am Donnerstag in Klagenfurt zugange.
Klagenfurt
23/04/2026
Polizei ermittelt

Komplette Wohnung durchsucht: Einbrecher hinterließen Chaos

Eine böse Überraschung erlebte eine Klagenfurterin (30), als sie am Donnerstag in ihre Wohnung zurückkehrte. Diese war von Einbrechern vollkommen auf den Kopf gestellt worden. Wertsachen haben sie einfach mitgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

„Die bislang unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villacherstraße. Als die Frau nach Hause kam, musste sie feststellen, dass die Räumlichkeiten vollständig durchwühlt worden waren. Mehrere Wertsachen wurden entwendet. Der 30-Jährigen entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 21:02 Uhr aktualisiert
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