Komplette Wohnung durchsucht: Einbrecher hinterließen Chaos

Eine böse Überraschung erlebte eine Klagenfurterin (30), als sie am Donnerstag in ihre Wohnung zurückkehrte. Diese war von Einbrechern vollkommen auf den Kopf gestellt worden. Wertsachen haben sie einfach mitgenommen.

„Die bislang unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villacherstraße. Als die Frau nach Hause kam, musste sie feststellen, dass die Räumlichkeiten vollständig durchwühlt worden waren. Mehrere Wertsachen wurden entwendet. Der 30-Jährigen entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 21:02 Uhr aktualisiert