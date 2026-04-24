Ruhestätte im Grünen: Neuer Friedensforst eröffnet im Juni

17 Friedensforste gibt es bereits im südlichsten Bundesland Österreichs. Seit 2012 wächst das Projekt der Bestattung Kärnten stetig. In Klagenfurt-Wölfnitz entsteht nun ein weiterer Standort - inklusive Busanbindung.

Im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz wird im Juni 2026 ein weiterer Friedensforst eröffnet. Damit wächst das Angebot in Kärnten auf insgesamt 18 Standorte. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Klagenfurt als Eigentümerin der Fläche. Das Gelände misst etwa 2,7 Hektar und befindet sich unmittelbar neben dem Friedhof St. Andrä. Zudem bietet der Friedensforst eine Besonderheit: Er ist durch die Bushaltestelle „Seltenheim“ mit den Bussen der KMG Klagenfurt Mobil GmbH erreichbar.

Angebot wird deutlich erweitert

Weitere Eröffnungen sind übrigens bereits in Planung: Auch in Köstenberg nahe Velden am Wörthersee sowie in St. Jakob im Rosental und in Schiefling wird die Baumbestattung künftig angeboten. Interessierte können bereits zu Lebzeiten das Nutzungsrecht für Einzelruhestätten oder Familienbäume für 30 Jahre erwerben. Nach der Einäscherung findet eine Urnenbeisetzung an den Wurzeln des gewählten Baumes statt.