Banküberfall in Ferlach: DNA-Treffer belastet Verdächtigen

Im Fall des Banküberfalls von Ferlach bleibt die Beweislast gegen den 48-jährigen Hauptverdächtigen erdrückend, auch wenn dieser die Vorwürfe aus der Untersuchungshaft heraus vehement bestreitet. Sein Alibi für die Tatzeit am 16. März: Während des Überfalls soll er sich allein in seiner Wohnung im Ortszentrum aufgehalten zu haben.

Spur des verschwundenen Mountainbikes

Besonderes Augenmerk legen die Ermittler derzeit auf das mutmaßliche Fluchtfahrzeug. Während das Mountainbike selbst weiterhin unauffindbar bleibt, gibt es eine neue Zeugenaussage: Eine Frau will das Rad noch vor dem Wohnhaus des Verdächtigen gesehen haben, als die Fahndung bereits in vollem Gange war. Ebenso: Ein Labor-Ergebnis aus Innsbruck bestätigt mittlerweile die DNA des Mannes auf dem Forderungsschreiben, das beim Überfall verwendet wurde. Der Inhaftierte präsentiert dafür jedoch eine Erklärung: Er will kurz vor der Tat Kopierpapier auf einer Parkbank entsorgt haben, welches der tatsächliche Räuber dann zufällig aufgesammelt und benutzt habe, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Ob das Gericht dieser Argumentation folgt, wird sich zeigen. Die Untersuchungshaft wurde vorerst verlängert – die nächste Haftprüfung ist für Anfang Mai angesetzt. Weiterhin gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert