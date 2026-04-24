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/ ©Klagenfurter Volkspartei
Das Bild zeigt Ervin Stifter und Julian Geier auf www.5min.at.
Der neue Obmann Ervin Stifter (l.) möchte die Irnigsiedlung als lebendigen Stadtteil für alle Altersgruppen positionieren.
Klagenfurt
24/04/2026
Klagenfurter VP

Neuer Obmann in der Irnigsiedlung: Ervin Stifter setzt auf Gemeinschaft

Ervin Stifter leitet nun die VP-Sektion Irnigsiedlung. Mit 21 Jahren will der Jus-Student neuen Schwung in den Stadtteil bringen, um die Gemeinschaft und das Angebot für alle Generationen auszubauen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Die Klagenfurter Volkspartei stellt die Weichen für die Zukunft der Sektion Irnigsiedlung: Bei einem kürzlich abgehaltenen Sektionstag wurde der 21-jährige Jus-Student Ervin Stifter zum neuen Obmann gewählt. Stifter hat es sich zum Ziel gesetzt, den Stadtteil durch gezielte Belebung für alle Altersgruppen attraktiv zu gestalten. Dabei setzt er vor allem auf das Miteinander: „Damit sich ein Stadtteil positiv entwickelt, müssen alle gemeinsam anpacken. Es braucht Angebote und Initiativen für junge Menschen genauso wie für ältere Generationen“, erklärt Stifter.

Bewusstsein für lokale Lebensqualität

Ein zentrales Anliegen des neuen Obmanns ist es, das Bewusstsein für lokale Lebensqualität zu schärfen. Im Fokus stehen dabei die Förderung von Begegnungsräumen, die Aktivierung des Viertels sowie ein gefestigter Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 13:44 Uhr aktualisiert
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