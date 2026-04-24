Bildvergleiche zeigen drastischen Wandel der Alpen

Im kärnten.museum wurde am Donnerstagabend die Sonderschau „Hoch in den Alpen“ eröffnet. Sie zeigt, wie Natur und Mensch den Alpenraum prägen. Realisiert wurde die Ausstellung in Kooperation mit dem Alpenverein.

„Diese Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie eng Natur, Mensch und Verantwortung miteinander verbunden sind – und wie wichtig es ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) bei der Eröffnung am Donnerstag. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Naturgeschichte und menschlicher Nutzung der Alpen – von historischen Wegen und Schutzhütten bis hin zum sichtbaren Rückgang der Gletscher. Anhand eindrucksvoller Bildvergleiche wird deutlich, wie sehr sich die alpine Landschaft verändert. Realisiert wurde die Sonderschau in Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein. Sie ist bis 5. Juli 2026 im Atrium des kärnten.museum zu sehen.