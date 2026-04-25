Klagenfurt: Mehrere Mistkübel in Brunnen gelandet

Im Rauscherpark in Klagenfurt kam es zu einem Fall von Vandalismus. Auf der Plattform "Klagenfurt Elite" sind auf Bildern mehrere Mistkübel in einem Brunnen zu sehen.

Im Rauscherpark in Klagenfurt landeten mehrere Mistkübel in einem Brunnen.

Im Rauscherpark in Klagenfurt landeten mehrere Mistkübel in einem Brunnen.

Die Bilder zeigen einen Brunnen im Rauscherpark in Klagenfurt. Mehrere Mistkübel schwimmen im Wasser. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt die Polizeiinspektion Heiligengeistplatz den Fall von Vandalismus.

Magistrat beseitigt Mistkübel aus Brunnen

„Es handelt sich um keinen immens großen Schadensbereich. Das Ganze wird vom Magistrat beseitigt, welches auch überprüft ob es in diesem Fall überhaupt zu einem Schaden gekommen ist“, heißt es von Chefinspektor Wernig Markus gegenüber 5 Minuten. Ob tatsächlich ein Schaden eingetreten ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

©Klagenfurt Elite Mehrere Mistkübel landeten in einem Brunnen im Rauscherpark in Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert