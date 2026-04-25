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/ ©Klagenfurt Elite
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brunnen und Mistkübel.
Im Rauscherpark in Klagenfurt landeten mehrere Mistkübel in einem Brunnen.
Klagenfurt
25/04/2026
Vandalismus

Klagenfurt: Mehrere Mistkübel in Brunnen gelandet

Im Rauscherpark in Klagenfurt kam es zu einem Fall von Vandalismus. Auf der Plattform "Klagenfurt Elite" sind auf Bildern mehrere Mistkübel in einem Brunnen zu sehen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Die Bilder zeigen einen Brunnen im Rauscherpark in Klagenfurt. Mehrere Mistkübel schwimmen im Wasser. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt die Polizeiinspektion Heiligengeistplatz den Fall von Vandalismus.

Magistrat beseitigt Mistkübel aus Brunnen

„Es handelt sich um keinen immens großen Schadensbereich. Das Ganze wird vom Magistrat beseitigt, welches auch überprüft ob es in diesem Fall überhaupt zu einem Schaden gekommen ist“, heißt es von Chefinspektor Wernig Markus gegenüber 5 Minuten. Ob tatsächlich ein Schaden eingetreten ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brunnen und Mistkübel.
©Klagenfurt Elite
Mehrere Mistkübel landeten in einem Brunnen im Rauscherpark in Klagenfurt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert
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