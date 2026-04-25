Erneut Verhandlung im Prozess um „Klagenfurter Horrorzahnarzt“

Vor dem Grazer Straflandesgericht wurde am Freitag der Prozess gegen den "Klagenfurter Horrorzahnarzt" fortgesetzt. Das Verfahren ist mittlerweile zehn Jahre anhängig, ein Ende nicht abzusehen, es wurde letztlich wieder vertagt.

Vorweg: Allein die Kosten des jahrelangen Verfahrens belaufen sich inzwischen mindestens auf satte 500.000 Euro. Im Mittelpunkt stand diesmal die Befragung des gerichtlich bestellten Sachverständigen, eines dreifachen Doktors, durch Verteidiger Michael Dohr. Heftig gestritten wurde um der Abrechnung rund um Zahnfüllungen. Dabei schien der Angeklagte den Nerv des Sachverständigen getroffen zu haben.

Scharfe Worte zwischen Angeklagtem und Gutachter

Der Angeklagte warf dem Gutachter vor, „Scheißdreck“ in seinen Gutachten zu schreiben, und erklärte, dieser schädige mit seinen Ansichten den gesamten Zahnärztestand. Umgekehrt forderte der Sachverständige den Verteidiger lautstark auf, „den Mund zu halten“, als dieser versuchte, die Äußerungen seines Mandanten richtigzustellen. Unbeeindruckt setzte Dohr seine Befragung fort und nahm die Honorarordnung ins Visier und ging fachlich ins Eingemachte. Er wollte wissen, wo darin geregelt sei, dass Flächenfüllungen im zeitlichen Zusammenhang mit Kronenarbeiten nicht verrechnungsfähig seien. Nach einer kurzen Verhandlungspause räumte der Sachverständige – offenbar nach erneuter Einsicht in die Honorarordnung – ein, sich in diesem Punkt geirrt zu haben. Er kündigte jedoch an, die entsprechenden Bestimmungen nochmals überprüfen zu wollen.

55 Stunden Vorbereitung?

Für besondere Verwunderung aufseiten der Verteidigung sorgte schließlich die Angabe des Sachverständigen, er habe sich auf die heutige Verhandlung insgesamt 55 Stunden lang vorbereitet – obwohl lediglich die Erörterung von fünf Kurzgutachten angekündigt gewesen war. Auch der vorsitzende Richter zeigte sich skeptisch und stellte grundsätzlich infrage, welchen Erkenntnisgewinn eine weitere Gutachtenerörterung überhaupt bringen könne. Die aus den Zeugenaussagen hervorgegangenen Tatsachen ließen sich auch durch ergänzende Befragungen kaum mehr verändern, gab er zu bedenken.

Weitere Runde vor Gericht

Ob diese Einschätzung zutrifft, wird sich bei den kommenden Verhandlungsterminen zeigen. Dann soll der Gerichtssachverständige den Fragen der vom Angeklagten beigezogenen Privatsachverständigen gestellt werden. Es bleibt jedenfalls spannend, denn der Angeklagte, der von mehreren Patienten angeblich wegen falscher Behandlungen privat verklagt wurde, hat diese Klagen alle gewonnen.