Lange Nacht der Forschung: Tausende erkundeten Uni-Campus in Klagenfurt

Lange Nacht der Forschung: Rund 9.000 Gäste erkundeten am 24. April den gemeinsamen Campus der Universität Klagenfurt und des Lakeside Park. Mit 106 Stationen und 500 Forschenden war die Fläche so groß wie nie.

„Die ‚Lange Nacht der Forschung‚ in Klagenfurt hat uns einmal mehr gezeigt, dass das Interesse überwältigend und die Menschen in Kärnten beeindruckend wissenschaftsbegeistert sind – ein wichtiges Signal für unsere Region“, fasst es Ada Pellert, Rektorin der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt zusammen. Auf der 27 Hektar großen Veranstaltungsfläche standen 106 Forschungsstationen bereit. „Die ‚Lange Nacht der Forschung‘ zeigt sehr eindrucksvoll, wie viel in Kärnten geforscht und entwickelt wird und macht sichtbar, welche Kompetenzen hier vorhanden sind“, erklärt Bernhard Lamprecht, Geschäftsführer des Lakeside Park, dazu.

©Walter Elsner Bereits die Eröffnungsshow im Hörsaal A zog hunderte Menschen an.

9.000 Neugierige

Rund 9.000 Besucher kommen am Campus von Uni Klagenfurt und Lakeside Park zusammen. Beantwortet wurden Fragen, die viele beschäftigen: Welche technischen und psychologischen Waffen verwenden Online-Betrüger? Können Videospiele Menschen weiser machen? Kann KI kreativ sein? Wie werden Motoren und Zahnräder besonders leise und zuverlässig? Wie kann ein Pool ohne Chemie sauber bleiben? Wie verändert das Schmelzen der alpinen Gletscher Kärnten? Auch Angebote für Kinder standen parat.