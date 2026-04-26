Betrunkener steigt in Firma ein, geht schlafen und ruft dann die Polizei

Zu einem kuriosen Vorfall kam es vergangene Nacht in Klagenfurt. Ein 21-Jähriger steht im Verdacht das Fenster eines Firmengebäudes eingeschlagen zu haben, dann legte er sich zum Schlafen hin und wachte offenbar desorientiert auf.

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land steht im Verdacht, am 26. April 2026 zwischen vier und fünf Uhr früh das Fenster eines Elektrofirmengebäudes in Klagenfurt mit einem Stein eingeschlagen zu haben. Doch statt nach wertvoller Beute zu suchen, hatte der junge Mann ein ganz anderes Bedürfnis.

Kurzes Nickerchen – dann Notruf

Er hielt sich kurzzeitig im Gebäude auf und legte sich dort zum Schlafen nieder. Nach kurzer Zeit wachte er wieder auf und gab an, nicht gewusst zu haben, wo er sich befinde, berichtet die Polizei. In weiterer Folge verständigte er selbstständig den Notruf und verließ das Gebäude über ein anderes Fenster.

Schwer alkoholisiert

Ein durchgeführter Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung, heißt es weiter. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann wird angezeigt.