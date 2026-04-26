Ungewöhnlicher Flashmob vor dem Musil Haus in Klagenfurt

Ein ungewohntes Bild bot sich am Donnerstagnachmittag vor dem Musil Haus in Klagenfurt: Mehrere Menschen versammelten sich dort zu einem Flashmob. Anlass war der Welttag des Buches.

Schon sechs Minuten Lesen können den Stresspegel um bis zu 68 Prozent senken. Am Donnerstagnachmittag nutzten einige Menschen vor dem Musil Haus in Klagenfurt die Gelegenheit. Sie nahmen an dem „Lese-Flashmob“ des „Instituts für Narrative Kunst NÖ“ anlässlich des Welttages des Buches am 23. April teil. Die Initiative hat Kärntens Landeshauptstadt heuer als finale Station ausgesucht.

Abschlussveranstaltung in Klagenfurt

„Der Lese Flashmob macht sichtbar, welche Kraft im gemeinsamen Lesen liegt“, erklärt Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Die Teilnehmenden machten es sich mit einem Buch gemütlich, um in Gesellschaft anderer still etwas zu lesen. Im Musil Haus wartete zudem ein Lesungs-Dialog aller diesjährigen Lese-Botschafterinnen. Mit dabei waren Irene Diwiak, Anna Herzig, Monika Krautgartner, Anna Ladurner, Elisabeth Lexer, Tina Strohmaier, Marlen Schachinger-Pusiol sowie derWriter’s Space Kärnten.