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/ ©Bergmoser
Ein Bild auf 5min.at zeigt das neue E-Auto sowie vier Personen, die davor stehen.
Ein zusätzliches E-Auto erweitert ab sofort das Carsharing-Angebot in Ferlach.
Ferlach
26/04/2026
Neuer Standort

E-Carsharing: Ferlach baut Angebot aus

Das E-Carsharing in Ferlach wird ausgebaut: Direkt bei der HTL steht nun ein weiterer Standort zur Verfügung. Ein zusätzliches Elektroauto ergänzt ab sofort das bestehende Angebot in der Stadtgemeinde.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

„E-Carsharing ist ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität in unserer Region“, betont KEM-Manager Michael Hilpert. Das Angebot wird in Kooperation mit dem Unternehmen „Avant to go“ umgesetzt und auch von Stadtrat Josef Schumi begrüßt: „Mit diesem zweiten Standort setzen wir ein starkes Zeichen für nachhaltige Entwicklung in Ferlach.“, so Stadtrat Josef Schumi. Das System ist dabei flexibel nutzbar: Die Fahrzeuge können an bestimmten Stationen abgeholt und an einer anderen Stelle zurückgegeben werden.

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