E-Carsharing: Ferlach baut Angebot aus

Das E-Carsharing in Ferlach wird ausgebaut: Direkt bei der HTL steht nun ein weiterer Standort zur Verfügung. Ein zusätzliches Elektroauto ergänzt ab sofort das bestehende Angebot in der Stadtgemeinde.

„E-Carsharing ist ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität in unserer Region“, betont KEM-Manager Michael Hilpert. Das Angebot wird in Kooperation mit dem Unternehmen „Avant to go“ umgesetzt und auch von Stadtrat Josef Schumi begrüßt: „Mit diesem zweiten Standort setzen wir ein starkes Zeichen für nachhaltige Entwicklung in Ferlach.“, so Stadtrat Josef Schumi. Das System ist dabei flexibel nutzbar: Die Fahrzeuge können an bestimmten Stationen abgeholt und an einer anderen Stelle zurückgegeben werden.