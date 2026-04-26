Gratis-Haarschnitte für Menschen in Not: „Weil jeder es verdient“

Am vergangenen Sonntag waren 17 Friseure des gemeinnützigen Vereins "Barber Angels Brotherhood Austria" in der AVS-Drogenambulanz in Klagenfurt zu Gast. Dort haben sie 40 armutsgefährdeten Menschen kostenlos die Haare geschnitten.

„Es waren besondere Begegnungen, ehrliche Gespräche und Momente, die zeigen, wie wichtig es ist, einfach da zu sein“, fassen es die Friseure zusammen. In der Drogenambulanz der AVS in der St. Peter Straße schnitten sie am vergangenen Sonntag armutsgefährdeten Menschen kostenlos die Haare und Bärte. „Besonders schön war zu sehen, wie groß die Freude bei den Menschen war“, so Ambulanzleiterin Claudia Scheiber. Abschließend heißt es vonseiten der Barber Angels: „Solche Einsätze zeigen uns immer wieder, warum wir tun, was wir tun: Weil jeder Mensch es verdient, sich gesehen, wertgeschätzt und schön zu fühlen.“