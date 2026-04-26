Klagenfurts Bio-Bauernmarkt feiert Jubiläum

Seit drei Jahrzehnten ist der Bio-Bauernmarkt aus Klagenfurt nicht mehr wegzudenken. Jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr wird die Kaufmanngasse zum Treffpunkt für alle, die Wert auf Bio-Produktel egen. Das Angebot reicht von Milchprodukten, Fleisch und frischem Gemüse bis hin zu Brot, Gebäck, Honig und Marmeladen. Im Mittelpunkt steht neben Regionalität auch der persönliche Austausch zwischen zwischen Produzenten und Konsumenten. Am 8. Mai 2026 wird das Jubiläum gefeiert. Interessierte sind herzlich eingeladen.

.

