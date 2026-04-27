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/ ©Freiwillige Feuerwehr Töschling
Das Bild zeigt einen Brand in Kärnten auf www.5min.at.
Mit der Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte nach Glutnestern im Müllcontainer, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
Saag/Klagenfurt
27/04/2026
Müllbrand

Feuerwehreinsatz in Saag: Brennender Mülleimer wurde gelöscht

Ein brennender Müllcontainer beim Forstseekraftwerk löste am Sonntag einen Einsatz für die Feuerwehren Töschling und Techelsberg aus. Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Am späten Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Töschling gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Techelsberg und der Landespolizei Kärnten zu einem Brandeinsatz gerufen. Die ursprüngliche Alarmierung lautete auf einen brennenden Müllcontainer am Forstseeparkplatz im Bereich Saag.

Kleinbrand lokalisiert

Nach der Erkundung vor Ort konnte der Kleinbrand jedoch im Nahbereich des Forstseekraftwerks lokalisiert werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Container unter Einsatz einer Wärmebildkamera, um etwaige Glutnester auszuschließen und eine weitere Gefährdung zu verhindern.

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