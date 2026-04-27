Blain-Hattrick: Austria Frauen schlagen Wiener Sport Club mit 4:0

Drei Zähler für Klagenfurt: Noel Blain führt die Austria Frauen mit einem lupenreinen Hattrick zum verdienten 4:0-Heimsieg gegen den Wiener Sport Club.

Die Austria Klagenfurt-Frauen präsentierten sich am Sonntag in Torlaune und ließen dem Wiener Sport Club im heimischen Karawankenblick Stadion keine Chance. Mit einem souveränen 4:0-Erfolg behielt die Heimmannschaft die drei Punkte vor Ort.

Blitz-Hattrick vor der Pause

Das Spiel war bereits in der ersten Halbzeit entschieden, was vor allem an der herausragenden Form einer Spielerin lag: Noel Blain erwischte einen Sahnetag und sorgte innerhalb von nur zehn Minuten für klare Verhältnisse: Sie traf in der 26., 34. und 36. Minute und stellte damit früh die Weichen auf Sieg.

Souveräner Auftritt nach dem Seitenwechsel

Auch nach der deutlichen Führung schaltete die Heimmannschaft nicht ab. Die Defensive agierte gewohnt stabil, während nach vorne weiterhin Akzente gesetzt wurden. „Nach dem Seitenwechsel blieb unsere Mannschaft konzentriert, ließ defensiv kaum etwas zu und setzte in der zweiten Halbzeit noch einen Treffer nach, der den Endstand zum 4:0 fixierte“, erklärte das Team abschließend in den sozialen Medien.