Konkursverfahren über Klagenfurter Lebensmittel-Händler eröffnet

Über einen Lebensmittel-Händler aus Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der KSV1870 berichtet, können Gläubiger ihre Forderungen nun bis zum 26.05.2026 beim Insolvenzverwalter anmelden.

Wie der KSV1870 berichtet, wurde über das Vermögen der DPO Handels- u. Beteiligungs GmbH mit Sitz in Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das im Export und Import von Lebensmitteln tätige Unternehmen ist Gegenstand eines Verfahrens, das über einen Gläubigerantrag eingeleitet wurde.

Genaue Höhe ist unbekannt

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Schulden oder das vorhandene Vermögen vor, wie der KSV1870 berichtet. Zum Insolvenzverwalter wurde Peter Urabl bestellt. Gläubiger haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen anzumelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 9. Juni statt.