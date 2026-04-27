Stillstand am Pfarrturm: Klagenfurter Uhr könnte tausende Euro kosten

Die Uhren der Klagenfurter Stadtpfarrkirche St. Egid stehen seit einem Jahr still. Für die Reparatur des 60 Jahre alten Uhrwerks fehlen der Pfarre aktuell rund 7.000 Euro, wie aus einem Medienbericht hervorgeht.

Da das Geld für die Sanierung fehlt, rät der Stadtpfarrer den Klagenfurtern derzeit humorvoll zum Blick auf die eigene Armbanduhr.

Da das Geld für die Sanierung fehlt, rät der Stadtpfarrer den Klagenfurtern derzeit humorvoll zum Blick auf die eigene Armbanduhr.

Auf dem 91,7 Meter hohen Turm der Stadtpfarrkirche St. Egid steht die Zeit still – und das bereits seit über einem Jahr. Während das Zifferblatt im Norden 8:18 Uhr anzeigt, verharren die anderen drei Seiten bei 8:08 Uhr.

6.000 bis 7.000 Euro

„Das Uhrwerk selbst ist 60 Jahre alt, hat den Zenit überschritten“, erklärt Stadtpfarrer Gerhard Simonitti in der „Kronen Zeitung“. Zwar gab es kurze Lebenszeichen der Mechanik – „die Uhr hat dazwischen einmal für eine Woche funktioniert“ –, doch für eine dauerhafte Lösung fehlt der Kirche aktuell das Geld. Die Kosten für eine Reparatur werden auf 6.000 bis 7.000 Euro geschätzt. Warum die Turmseiten unterschiedliche Zeiten angeben, bleibt vorerst ein Rätsel. Bis die Finanzierung steht, rät Simonitti den Klagenfurtern mit einem Schmunzeln: „Die Leute mögen bitte bis auf Weiteres die Armbanduhr nutzen.“