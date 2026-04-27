Mistkübel wegräumen: Polizei warnt Anrainer vor ÖFB-Cupfinale

Am 1. Mai geht es in Klagenfurt rund: Das ÖFB-Cupfinale LASK gegen SCR Altach wird um 16 Uhr angepfiffen. Alle Infos rund um Anreise, Parken und Co. findest du hier.

Auch die Polizei bereitet sich bereits auf das ÖFB-Cupfinale am Freitag in Klagenfurt vor.

Auch die Polizei bereitet sich bereits auf das ÖFB-Cupfinale am Freitag in Klagenfurt vor.

Am 1. Mai ist nicht nur Tag der Arbeit, sondern auch ÖFB-Cupfinale. Im Wörthersee Stadion in Klagenfurt treffen der LASK und SCR Altach aufeinander. Um 16 Uhr geht’s los, doch bereits davor ist rund ums Stadion mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, auch Sperren sind geplant.

Sicherheitskontrollen brauchen Zeit

Die Stadt bittet Besucherinnen und Besucher, sich rechtzeitig zu den Stadioneingängen zu begeben. Einlass ist ab 14.30 Uhr, doch aufgrund der Sicherheitskontrollen, die einige Zeit in Anspruch nehmen können, empfiehlt es sich, etwas früher da zu sein. Wer noch kein Ticket hat, kann sich am Spieltag vor Ort ab 12 Uhr an den Verkaufs- und Servicekassen in den Bereichen Süd und Nord/West noch welche kaufen. Ein wichtiger Hinweis für Eltern: Es gibt keine sogenannten „Schoßplätze“ für Kinder, jeder Besucher benötigt ein eigenes Ticket.

Wirst du dir das ÖFB-Cupfinale anschauen? Ja, ich bin im Stadion mit dabei. Ja, im Fernsehen. Nein, leider kann ich nicht. Nein, interessiert mich nicht. Ich weiß noch nicht genau. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Fanbereiche klar getrennt

Die Fanbereiche sind klar getrennt, wobei der Südbereich des Stadions den LASK-Fans zugewiesen ist. Hier befinden sich die Sanitäranlagen, Bus-Parkplätze und Eingänge (Südtribüne, Osttribüne) zum Stadion, ab 10 Uhr gibt es hier Essen und Getränke. Für die Fans des SCR Altach ist der Nordbereich vorgesehen, vor allem die Umgebung rund um die Siebenhügelstraße hinter der Nordtribüne. Von dort aus gelangen die Besucher über die Eingänge zur Nordtribüne sowie über den Gästeeingang und Teile der Osttribüne ins Stadion. Die Gastronomie im Außenbereich Nord startet ab 12 Uhr.

Begrenzte Parkplätze

Wer mit dem Auto zum Cupfinale anreist, sollte nach Empfehlung der Stadt die Autobahnabfahrt Klagenfurt-West/Minimundus nutzen. Die Abfahrt Klagenfurt-Ost sollte aufgrund einer Baustelle besser gemieden werden. Rund ums Stadion gibt es begrenzte Parkmöglichkeiten. Behindertenparkplätze stehen direkt unter dem Stadion zur Verfügung, die Zufahrt ist nur mit einem gültigen Ausweis über den Südring möglich. Wer öffentlich anreisen möchte, findet auf der Klagenfurt-Mobil-Homepage alle Infos zum Fahrplan und zum Ticketkauf.

Hier kannst du parken: P-Süd beim Stadion

Nebenfahrbahn des Südrings

Leopold-Figl-Straße

Glanfurtgasse

PKW-Parkplätze bei der Abfahrt Minimundus (Fußweg ca. 20 Minuten zum Stadion)

Parkplatz Minimundus

P+R Minimundus

Parkfläche „Wiese Villacher Straße“ (neben dem P+R Minimundus, witterungsabhängig)

Anrainer und Besucher brauchen Vignetten

Am Veranstaltungstag wird rund um das Stadion eine Anrainerschutzzone eingerichtet. Das bedeutet: Zufahrt und Parken sind in diesem Bereich ausschließlich mit einer gültigen Anrainervignette oder einer Tagesvignette erlaubt. „Wer seinen Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Anrainerschutzzone hat, kann die Anrainervignette beantragen. Die Regelung gilt auch für Betriebe in diesem Gebiet“, informiert die Stadt Klagenfurt. Die Vignette kann entweder persönlich im Bürgerservice im Rathaus beantragt werden – hierfür ist der Zulassungsschein des Fahrzeugs erforderlich – oder per E-Mail mit Foto des Zulassungsscheins und unter Angabe der persönlichen Daten. Zusätzlich besteht für Anrainer die Möglichkeit, für Besuch am Veranstaltungstag eine sogenannte Besuchervignette zu beantragen, damit auch Gäste Zufahrt zur Schutzzone erhalten.

Diese Gegenstände sind im Stadion verboten: Sämtliche pyrotechnische Gegenstände, Stockschirme (Knirpse sind erlaubt), PET-Flaschen, Dosen, Thermosgefäße und Thermoskannen etc. können nicht ins Stadion mitgenommen werden, ebenso „Selfie-Sticks“. Kleine Rucksäcke oder Taschen sind grundsätzlich erlaubt. „Es wird dennoch ersucht, so wenig wie möglich ins Stadion mitzunehmen“, so die Stadt Klagenfurt.

„Blumentöpfe und Mistkübel wegräumen“

Auch die Polizei bereitet sich bereits auf das Cupfinale im Wörthersee Stadion vor. Da der SCR Altach einen Fanmarsch vom Hauptbahnhof zum Stadion plant, wurden Anrainer auf der Strecke per Polizeiaushang informiert, dass sie bereits in der Früh im Freien geparkte Fahrzeuge entfernen sollten. In weiser Voraussicht bittet die Polizei außerdem: „Ebenso ersuchen wir Sie, frei zugängliche Gegenstände wie Mistkübel, Blumentöpfe etc. sicher zu verwahren.“