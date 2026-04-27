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/ ©Montage: Canva & RK/ Trummer
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Fahrrad und einen Sanitäter.
Ein Radfahrer wurde in Klagenfurt bei einem Sturz schwer verletzt.
Klagenfurt
27/04/2026
Ohne Helm

Radfahrer knallt gegen Verkehrsschild und wird schwer verletzt

In Klagenfurt kam es am Montag zu Mittag zu einem schweren Radunfall. Ein 65-jähriger Klagenfurter übersah ein Verkehrszeichen und krachte dagegen – er wurde schwer verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Ein 65-jähriger Mann aus Klagenfurt fuhr am 27. April mit seinem Mountainbike am Lendkanal-Radweg in Klagenfurt am Wörthersee Richtung Westen. Als er nur kurz zur Seite schaute, nahm das Unglück seinen Lauf: Er übersah ein Verkehrszeichen, krachte dagegen und stürzte, wie die Polizei informierte. Ein Ersthelfer versorgte den Mann bis zum Eintreffen der Rettung, die den 65-Jährigen anschließend ins Klinikum Klagenfurt brachte. Der Sturz hatte böse Folgen: Der Mann wurde schwer verletzt. Wie die Polizei abschließend informiert, trug der 65-Jährige keinen Schutzhelm.

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