Radfahrer knallt gegen Verkehrsschild und wird schwer verletzt

In Klagenfurt kam es am Montag zu Mittag zu einem schweren Radunfall. Ein 65-jähriger Klagenfurter übersah ein Verkehrszeichen und krachte dagegen – er wurde schwer verletzt.

Ein 65-jähriger Mann aus Klagenfurt fuhr am 27. April mit seinem Mountainbike am Lendkanal-Radweg in Klagenfurt am Wörthersee Richtung Westen. Als er nur kurz zur Seite schaute, nahm das Unglück seinen Lauf: Er übersah ein Verkehrszeichen, krachte dagegen und stürzte, wie die Polizei informierte. Ein Ersthelfer versorgte den Mann bis zum Eintreffen der Rettung, die den 65-Jährigen anschließend ins Klinikum Klagenfurt brachte. Der Sturz hatte böse Folgen: Der Mann wurde schwer verletzt. Wie die Polizei abschließend informiert, trug der 65-Jährige keinen Schutzhelm.