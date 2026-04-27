Graffiti & Zerstörung: Vandalen zogen durch Kärntner Gemeinde

Am Sonntagabend waren im Bezirk Klagenfurt-Land Vandalen unterwegs. Wie die Polizei informiert, beschädigten Unbekannte zwischen 20.30 und 21.40 Uhr in Moosburg entlang der Tigringer Straße (Gemeindestraße) zwei Straßenlaternen sowie ein LED-Band. Doch damit nicht genug: Sie besprühten außerdem einen Leitsystemständer und eine Fußgängerunterführung unter der B95 mit Graffiti. Den Schaden hat nun die Gemeinde Moosburg. Wie die Polizei informiert, beläuft sich die Schadensumme auf einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag.