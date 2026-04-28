Nächster Waldbrand in Kärnten: Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz

Ein weithin sichtbarer Feuerschein alarmierte am späten Montagabend die Einsatzkräfte in der Region. Um 21:37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz/Klagenfurt zu einem beginnenden Waldbrand nach Liebenfels gerufen. „Schon auf der Anfahrt war klar: Das wird größer. Ein gewaltiger Feuerschein war bereits aus der Ferne sichtbar – daraufhin wurde das Stichwort durch den Einsatzleiter umgehend erhöht“, so die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.

150 Meter Höhenunterschied

Die Feuerwehr Wölfnitz rückte mit einer starken Mannschaft von über 20 Kameradinnen und Kameraden sowie drei Fahrzeugen aus, um die örtlichen Kräfte zu unterstützen. „Mit über 20 Kameradinnen und Kameraden sowie allen drei Fahrzeugen waren wir mit im Einsatz. Vor Ort hieß es dann: Vollgas geben“, erklärte die FF Wölfnitz/Klagenfurt den Ernst der Situation. Eine der zentralen Aufgaben bestand darin, die Wasserversorgung über einen steilen Höhenunterschied von mehr als 150 Metern mittels einer Tragkraftspritze sicherzustellen. Parallel dazu beteiligten sich die Kräfte direkt an der Brandbekämpfung im unwegsamen Gelände.

©Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz/Klagenfurt Die Feuerwehren standen… ©Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz/Klagenfurt …mehrere Stunden im Einsatz.

Rasche Entdeckung verhinderte schlimmeres

Die intensive Zusammenarbeit zahlreicher Wehren zeigte schnell Wirkung: Neben der FF Wölfnitz standen die Feuerwehren Zweikirchen, Liebenfels, Sörg, St. Veit an der Glan, Treffelsdorf sowie Glanegg-Maria Feicht und Hörzendorf-Projern im Einsatz. Zudem unterstützten Flughelfer der Feuerwehren St. Georgen/Straßburg und Althofen die Koordination aus der Luft. Durch die rasche Entdeckung und das koordinierte Eingreifen konnte kurz nach Mitternacht schließlich offiziell „Brand aus“ gemeldet werden. Die Feuerwehr Wölfnitz bedankte sich abschließend bei allen beteiligten Organisationen für die professionelle und reibungslose Kooperation bei diesem nächtlichen Großeinsatz.

Update: Polizei berichtet ebenso über Brand

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, handelt es sich um Reisighaufen auf einer Lichtung. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit nicht zu eruieren. Ob ein Schaden zum Nachteil der Stiftung entstanden ist, kann ebenfalls noch nicht festgestellt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert