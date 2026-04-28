Stromkasten-Brand sorgte für nächtlichen Einsatz in Klagenfurt

Ein brennender Stromkasten hielt die Klagenfurter Innenstadt in Atem. Anwohner wurden durch Knallen und Flammen geweckt, während die Feuerwehr rasch eingriff.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnte den Brand am Stromkasten schnell unter Kontrolle bringen.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnte den Brand am Stromkasten schnell unter Kontrolle bringen.

In den frühen Morgenstunden wurden Anwohner der Klagenfurter Innenstadt unsanft aus dem Schlaf gerissen, als sie einen hellen Feuerschein und lautes Knallen vor ihren Fenstern bemerkten. Die Ursache für die Aufregung war ein in Brand geratener Stromkasten am Straßenrand. Die alarmierte Feuerwehr war jedoch rasch vor Ort und konnte die Flammen innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen.

©Klagenfurt_Elite Schnell war die Feuerwehr vor Ort.

Höhe des Schadens unklar

Die elektrische Anlage wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Auch bei den unmittelbar daneben abgestellten E-Scootern steht noch nicht fest, wie stark sie durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zur genauen Brandursache liegen seitens der Berufsfeuerwehr bislang keine Informationen vor, jedoch „wurde am Stromkasten lehnend ein Karton gefunden. Man kann allerdings nicht sicher sagen, ob ihn jemand angezündet hat“, so die Wehr gegenüber 5 Minuten. Auch die Polizei ist bereits informiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 08:45 Uhr aktualisiert