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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Insolvenz-Stempel, ein Haus und einen Laptop.
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor.
Klagenfurt
28/04/2026
Konkursverfahren

Konkursverfahren über Klagenfurter Immobilienfirma eröffnet

Insolvenz in Klagenfurt: Über einen Immobilienentwickler wurde am Dienstag ein Konkursverfahren eröffnet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Über das Vermögen der MMM Projekt GmbH in Liquidation mit Sitz in Klagenfurt wurde am Dienstag infolge eines Gläubigerantrags ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der AKV Europa und der KSV 1870 berichten, war das Unternehmen zuletzt im Bereich der Immobilienentwicklung tätig.

Aktiva und Passiva nicht bekannt

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Christian Köchl bestellt. Betroffene Gläubiger haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen im Rahmen des Verfahrens anzumelden. Die erste Gläubigerversammlung, die gleichzeitig als Berichts- und Prüfungstagsatzung fungiert, wurde für den 15. Juni anberaumt.

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